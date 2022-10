Deutsche Telekom-Aktie: Bei der Energie geht noch was!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Energie sparen, Energie sparen, Energie sparen: Das ist das Credo dieser Tage – auch in der Wirtschaft. Immer mehr Großkonzerne haben in den letzten Wochen und Monaten Pläne vorgelegt, wie sie ihre Energieeffizienz verbessern können. Am Mittwoch war nun die Deutsche Telekom an der Reihe. Wie der Bonner Konzern mitteilte, will man den eigenen Energieverbrauch in Deutschland bereits bis 2024… Hier weiterlesen