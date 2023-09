Deutsche Telekom-Aktie: Cashflow-König!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Deutsche Telekom-Aktie hat eine eher gemischte Handelswoche hinter sich. Der Aktienkurs beendete die Woche bei 20,55 Euro, was einen leichten Rückgang von 0,53 Prozent gegenüber der Vorwoche darstellt. Allerdings zeigt das Zwischenergebnis für den laufenden Monat ein Plus von 4,0 Prozent. Angesichts der jüngsten Erkenntnisse aus Analystenberichten und technischen Indikatoren, könnte die Aktie sich jedoch in eine vielversprechende Richtung bewegen.

Positive Signale aus den USA

Goldman Sachs bestätigte kürzlich ihre “Buy”-Einstufung für die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursziel von 27,20 Euro. In einer Studie unterstrich Analyst Andrew Lee die starken Wachstumszahlen des Konzerns. Der Free Cashflow steigt, und die Priorität liegt auf der Schuldenrückzahlung, was für zukünftige Investitionen strategische Flexibilität...