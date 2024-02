Deutsche Telekom Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Deutsche Telekom-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 20,81 EUR verläuft. Dadurch erhält die Aktie die Bewertung "Gut", da der aktuelle Aktienkurs von 22,13 EUR einen Abstand von +6,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 22,38 EUR, was einer Differenz von -1,12 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Deutsche Telekom-Aktie überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen eine positive Richtung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs der Deutsche Telekom beträgt aktuell 3, was eine negative Differenz von -2,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ergibt. Daher bekommt die Dividendenpolitik der Deutsche Telekom von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Deutsche Telekom mit 13,51 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt, die bei 1,42 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche von 1,42 Prozent liegt die Deutsche Telekom mit 12,09 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

