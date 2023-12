Deutsche Telekom Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 16,15 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,14 Prozent aufweist, liegt die Deutsche Telekom mit 14,02 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität weisen auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Somit wird der Deutschen Telekom in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Telekom zeigt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Deutsche Telekom derzeit +1,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +5,22 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

