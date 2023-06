Deutsche Telekom Aktie: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 26,52 EUR das Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Am gestrigen Tag hat die Deutsche Telekom am Finanzmarkt ein Plus von +1,03% verbucht und legt damit den fünften Handelstag in Folge zu. Die Marktstimmung bleibt dabei neutral.

Bankanalysten sind sich jedoch einig: Das mittelfristige Kursziel der Deutschen Telekom liegt bei 26,52 EUR. Damit eröffnet sich aktuell Investoren eine Chance auf Kursgewinne von bis zu +36,46%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Insgesamt haben 8 Analysten die Deutsche Telekom als starken Kauf bewertet und weitere 15 Experten empfehlen den Kauf. Lediglich 3 Bankanalysten halten die Aktie für “haltenswert” und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus.

Das Guru-Rating der Deutschen Telekom bleibt unverändert bei 4,11 – ein weiterer Indikator für das Potenzial des Unternehmens...