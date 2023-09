Deutsche Telekom-Aktie: Abgesagt!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Bundesnetzagentur sorgt für Aufsehen in der Telekommunikationsbranche. Das Amt hat kürzlich seine Pläne bekanntgegeben, auf eine milliardenschwere Frequenzauktion zu verzichten. Anstatt einer öffentlichen Auktion dürfen die großen Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2) ihre bisherigen Frequenzen für weitere fünf Jahre nutzen. Anstatt Milliarden für neue Lizenzen auszugeben, fallen nur “relativ geringe Gebühren” an. Was heißt das konkret für die Deutsche Telekom-Aktie?

Langfristige Investitionsplanung für Netzausbau

