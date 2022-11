Deutsche Telekom-Aktie: 1.000 Euro investieren und 10 Jahre warten ‒ das ist das überraschende Ergebnis

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) haben einige Leute wahrscheinlich noch aus Zeiten der Dotcom-Blase in Erinnerung. Damals ist der Aktienkurs zeitweise auf über 100 Euro gestiegen. Nur konnte die Aktie das Niveau nicht lange halten und ist in den Monaten und Jahren danach brutal abgestürzt.

Inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet und die Aktie gibt seit einigen Jahren wieder so richtig Gas. Zwar ist der Kurs mit aktuell 19,67 Euro immer noch meilenweit von den einstigen Rekorden entfernt (Stand: 28.11.2022). Aber es geht zumindest in die richtige Richtung. In diesem Jahr kann die Aktie den breiten Markt mit einem Anstieg um über 20 % meilenweit hinter sich lassen. Tatsächlich steht die Aktie sogar kurz davor, zum ersten Mal seit 20 Jahren die Marke von 20 Euro zu durchbrechen.

Die Telekom-Aktie springt auf den höchsten Stand seit 20 Jahren

Aber der Aktienkurs zieht nicht erst seit diesem Jahr kräftig an. Schon seit etwa zehn Jahren steigt die Aktie kontinuierlich und unauffällig immer weiter. Vor genau zehn Jahren musste man für eine Aktie nur 7,22 Euro auf den Tisch legen. Eine Investition von 1.000 Euro hätte also ganze 138 Aktien umfasst.

Heute wären diese 138 Aktien schon erstaunliche 2.714 Euro wert! Und obendrauf hätte man noch 6,04 Euro Dividende je Aktie bekommen. Das ergibt noch mal zusätzliche 833 Euro. Und für das nächste Jahr hat die Telekom eine Anhebung der Dividende auf 0,70 Euro in Aussicht gestellt.

Ein guter Teil der starken Kursperformance ist der US-Tochter T-Mobile (WKN: A1T7LU) zu verdanken. Noch vor knapp zehn Jahren wollte die Telekom die Tochter ursprünglich verkaufen. Dass der Deal von den Aufsichtsbehörden nicht genehmigt wurde, hat sich im Nachhinein als Glückfall erwiesen.

Heute ist die Tochter an der Börse deutlich mehr wert als die Telekom selbst.

Dabei wächst auch die Telekom kräftig weiter. Allein zwischen den Geschäftsjahren 2018 und 2021 konnte der Umsatz um fast 30 Mrd. Euro auf mehr als 108 Mrd. Euro gesteigert werden. Und auch im laufenden Jahr ist mit starken Zahlen zu rechnen. Schon nach den ersten drei Quartalen hat die Telekom den Umsatz um weitere 7 % auf mehr als 84 Mrd. Euro gesteigert. Gleichzeitig ist der Nettogewinn je Aktie um 81 % auf 1,41 Euro in die Höhe geschossen.

Schuldenberg lastet auf dem Konzern

Einen Makel gibt es allerdings in der Erfolgsgeschichte: Die Telekom schleppt einen gigantischen Schuldenberg mit sich herum. Ende September hatte der Konzern Netto-Finanzverbindlichkeiten von mehr als 151 Mrd. Euro in der Bilanz stehen. Dieser Schuldenberg hat das Potenzial, in den nächsten Jahren durch steigende Zinsen die Gewinne zu belasten.

Das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb es eines der Ziele des Konzerns ist, die Verschuldung zu verringern. Wenn die Gewinne allerdings weiter so kräftig wachsen, dürfte es kein großes Problem sein, die Schuldenlast nach und nach zu verringern. Und Fortschritte an dieser Front werden auch dem Aktienkurs helfen.

Der Artikel Deutsche Telekom-Aktie: 1.000 Euro investieren und 10 Jahre warten ‒ das ist das überraschende Ergebnis ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt T-Mobile US.

Motley Fool Deutschland 2022