Deutsche Telekom ADR-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs der Deutschen Telekom hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor eine Rendite von 19,65 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche in den letzten 12 Monaten von 3,13 Prozent liegt die Deutsche Telekom mit 16,52 Prozent deutlich darüber. Diese starke Kursentwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Deutschen Telekom von 22,455 EUR mit +8,37 Prozent Entfernung vom GD200 (20,72 EUR) ein "Gut"-Signal ist. Jedoch weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 21,83 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da zuletzt vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien über die Deutsche Telekom veröffentlicht wurden. Zudem zeigen Untersuchungen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Deutschen Telekom mit 19,06 unter dem Branchendurchschnitt von 34,12, was auf eine unterbewertete Aktie hindeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

