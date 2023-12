Deutsche Telekom ADR Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Aktienkurs von Deutsche Telekom hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,15 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +14,98 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 1,17 Prozent gestiegen. Auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei -5,41 Prozent, wobei die Deutsche Telekom um 21,56 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Deutsche Telekom als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,37 insgesamt 37 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 29,26 im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Deutsche Telekom beträgt aktuell 87,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier mit "Neutral" bewertet. Somit wird Deutsche Telekom insgesamt als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Telekom in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 8 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Deutsche Telekom Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.

