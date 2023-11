Deutsche Telekom ADR Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Deutsche Telekom übertrifft den Branchendurchschnitt um 10,66 Prozent in den letzten 12 Monaten. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 10,56 Prozent, während ähnliche Unternehmen in der Telekommunikationsbranche im Durchschnitt um -0,1 Prozent fielen. Der Sektor "Telekommunikationsdienste" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -2,26 Prozent. Das sorgt für ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu bestimmen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Deutsche Telekom beträgt 68,37 und auf 25-Tage-Basis 56,95. Beide Werte zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das führt zu einem "Neutral"-Rating für den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Telekom beträgt 18, während vergleichbare Unternehmen in der Branche ein KGV von 29 aufweisen. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 20,5 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,215 EUR, was eine Abweichung von -1,39 Prozent bedeutet. Auch wenn der aktuelle Kurs nahe dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, wird die Aktie aufgrund dieser Daten neutral bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt von 20 EUR weist ebenfalls eine geringe Abweichung von +1,08 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Deutsche Telekom-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse.

