Deutsche Startups-Aktie: SGT German Private Equity - Aufstockung des Volumens des bevorstehenden Aktienrückkaufangebots

+++ Pressemitteilung +++ SGT German Private Equity - Aufstockung des Volumens des bevorstehenden Aktienrückkaufangebots Frankfurt/Main, 26. September 2022 - SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private-Equity-Vermögensverwalter, plant, wie bereits angekündigt, in naher Zukunft ein öffentliches Aktienrückkaufangebot an seine Aktionäre zu unterbreiten. Das Management hat nun beschlossen, das Volumen des Aktienrückkaufs um 40% von 5 auf… Hier weiterlesen