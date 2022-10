Deutsche Staatsanleihen legen weiter stark zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutscher Staatsanleihen sind am Freitag deutlich gestiegen und haben damit an die starken Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,85 Prozent auf 138,06 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,15 Prozent.

Bundesanleihen waren kurz vor dem Wochenende trotz einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten gefragt. Experten der Dekabank sprachen von einer "brutalen Volatilität" an den Rentenmärkten. Sie verwiesen in ihrem Marktkommentar unter anderem auf die jüngsten Entwicklungen auf dem Anleihemarkt in Großbritannien, die Auswirkungen auf die übrigen Märkte zeige.

"Die Spekulationen um eine Rücknahme der expansiven fiskalpolitischen Impulse in Großbritannien haben eine massive Short-Covering-Welle bei europäischen Anleihen ausgelöst, die zum Wochenschluss noch etwas anhalten sollte", hieß es bei der Dekabank. Demnach wurden Wetten auf fallende Kurse zurückgenommen.

Laut einem Bericht der Londoner Zeitung "Times" nimmt der Widerstand gegen die britische Premierministerin Liz Truss zu. Führende Tories würden eine Ablösung der Regierungschefin nach nur gut einem Monat im Amt diskutieren, schrieb die Zeitung in der Nacht zum Freitag. Der Premierministerin schlägt auch in den eigenen Reihen harte Kritik entgegen. Anlass ist der nur mit Schulden finanzierte Haushalt von Finanzminister Kwasi Kwarteng, der die heftigen Marktturbulenzen ausgelöst hatte.

Kwarteng hat mittlerweile seine Reise in die USA vorzeitig abgebrochen und ist am späten Donnerstag vom Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington nach Großbritannien zurückgekehrt. Er will die Arbeit an der langfristigen Finanzplanung der Regierung fortsetzen, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte. Wie aus Medienberichten hervorgeht, bereitet sich die Regierung darauf vor, die Pläne für eine auf Basis neuer Schulden finanzierte Steuersenkung aufzugeben./jkr/zb