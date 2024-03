Deutsche Spiele bei Eishockey-WM laufen im Free-TV bei ProSieben

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Eishockey-Fans können die Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien ohne Zusatzkosten sehen. ProSieben zeigt alle Partien des Vize-Weltmeisters, wie der Free-TV-Sender am Donnerstag mitteilte. Das sind mindestens sieben Vorrunden-Spiele. Die WM beginnt für die deutsche Mannschaft am 10. Mai gegen die Slowakei. Weitere Gegner sind die USA, Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich.

Die ProSiebenSat.1 -Gruppe hat sich die WM-Rechte mit einem Sub-Lizenz-Vertrag von der DOSB New Media gesichert. Alle Spiele zeigt der kostenpflichtige Online-Anbieter Sportdeutschland.TV, der zu DOSB New Media gehört. Der Zugang für alle 64 Partien kostet derzeit 19,90 Euro und ab dem 14. April 24,90 Euro.

Das ProSiebenSat.1-Paket umfasst laut Unternehmensangaben 30 Partien, darunter zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, die Partie um Platz drei und das Endspiel. Zudem gibt es laut Mitteilung Zusammenfassungen aller Spiele im TV und auf der Internetplattform "ran.de". Zuletzt lief die Eishockey-WM bei Sport1 und beim Online-Sender MagentaSport./mrs/DP/nas