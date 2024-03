Deutsche Rohstoff – KGV 2,46 ist ein Argument. Und heute Rekordproduktion gemeldet. Also?

Deutsche Rohstoff – der einzige relevante am deutschen Markt notierte Öl- und Gasförderer. Erfolgreich in den letzten Jahren gewachsen. In der Corona-Krise durch clevere Spekulation mit „zertrümmerten“ amerikanischen Fracking-Aktien mit hohen ausserordentlichen Gewinnen die Basis für den Ausbau der Förderkapazitäten gelegt.

Bei der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) konnte man nach erfolgreich platzierter Anleihe mit mehr Planungssicherheit die Prognosen für 2023 und 2024 bereits letzetn September kräftig erhöhen -188 bis 198 Mio EUR Umsatz, 138 bis 148 Mio EUR EBITDA für 2023.Und für 2024 liess man die Annahmen unverändert bei einem EUR/USD Wechselkurs von 1,12 EUR/USD, einem Erdgaspreis von 3 USD, sowie einem WTI-Preis von 75 USD im Basisszenario und 85 USD im erhöhten Preisszenario. Was aufgrund der erhöhten Investitionsmittel in beiden Szenarien zu signifikant höheren Bandbreiten führte: