Deutsche Rohstoff Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Deutsche Rohstoff-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 30,1 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 30,2 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,33 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich ein aktueller Wert von 31,92 EUR, was einer Abweichung von -5,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen aus charttechnischer Sicht.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 65,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral" für den Deutschen Rohstoff.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,07, was unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Schließlich wurde das Sentiment und der Buzz im Internet analysiert. Hierbei wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die langfristige Aktivität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Sicht, eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis und eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet für die Deutsche Rohstoff-Aktie.