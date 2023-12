Deutsche Rohstoff Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Deutsche Rohstoff-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,17 EUR verzeichnet, was einem Abweichung von +13,3 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (33,18 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Deutsche Rohstoff-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Energie"-Sektor hat die Deutsche Rohstoff-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 43,7 Prozent erzielt, was 2,39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt 41,31 Prozent, wobei die Deutsche Rohstoff-Aktie aktuell um 2,39 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über die Deutsche Rohstoff-Aktie eher neutral diskutiert. Die aktuelle Stimmung zeigt jedoch ein Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Deutsche Rohstoff-Aktie mit 3,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20,14 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.