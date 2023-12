Deutsche Rohstoff Aktie: Hammer-Nachricht!

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität um einiges gesunken ist. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Zudem wurde eine negative Veränderung der Stimmung festgestellt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Rohstoff liegt derzeit bei 27,96 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 32,2 EUR erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +15,16 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 29,83 EUR, was einem Abstand von +7,95 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

In den letzten 12 Monaten konnte Deutsche Rohstoff eine Performance von 46,14 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 9,21 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,93 Prozent für Deutsche Rohstoff. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor konnte Deutsche Rohstoff mit einer Rendite von 36,93 Prozent über dem Durchschnittswert glänzen. Aufgrund dieser Überperformance erhält der Wert eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien überwiegend neutrale Bewertungen zu Deutsche Rohstoff abgegeben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Messung der Anleger-Stimmung führt damit insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.