Deutsche Rohstoff-Aktie: Gründung eines Tochterunternehmens!

Mit dem australischen Partner SensOre hat die Deutsche Rohstoff AG nun das australische Tochterunternehmen Exploration Ventures AI Pty Ltd gegründet. Es soll insbesondere die Exploration von Lithium im Bundesstaat Western Australia vornehmen. 70% ist der Anteil, den die Deutsche Rohstoff AG hält. Zusammen mit SensOre wird Bergbau der neuesten Generation betrieben. Das heißt, es kommt künstliche Intelligenz, Big Data und großes geowissenschaftliches zusammen. SensOre will mit diesem Hintergrund zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Mineral-Targeting werden.

Gelingt der Durchbruch?

Im Zuge der Korrektur im letzten Jahr ist der Kurs der Deutsche Rohstoff-Aktie bis auf rund 20,00 EUR abgerutscht. Allerdings konnten die Bullen sofort für eine Gegenbewegung sorgen und den Titel inzwischen wieder auf 27,10 EUR zu Oberseite treiben. Jetzt ist es wichtig, weiterhin Gas zu geben und den Widerstand von etwa 28,00 EUR zumindest anzulaufen, aber am besten durchzubrechen. Ist das geschafft, so kann es dann Richtung der nächstgrößeren Widerstände zur Oberseite gehen. Beim Scheitern dieses Vorhaben droht ein erneuter Abschwung in Richtung 2022e-Tief.

Die Bullen gewinnen wieder dazu!

Richten wir den Fokus auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. So könnten Anleger jetzt reagieren. Von 30 gemessenen Kriterien sind 24 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 80.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die Deutsche Rohstoff-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Deutsche Rohstoff kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Rohstoff jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Rohstoff-Analyse.

Deutsche Rohstoff: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...