Deutsche Rohstoff Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Deutsche Rohstoff-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 3,9 Prozent, was 16,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen hat die Redaktion die Dividendenpolitik der Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 29,45 EUR für den Schlusskurs der Deutsche Rohstoff-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,15 EUR, was einer Differenz von +9,17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 33,2 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-3,16 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Deutsche Rohstoff-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall zeigt der RSI7 einen Wert von 67,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Rohstoff-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,47, was bedeutet, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die Deutsche Rohstoff-Aktie damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt aktuell 3,07 und liegt damit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.