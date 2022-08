Deutsche Rohstoff AG – Wow. Erfolgreichstes Halbjahr der Firmengeschichte – dazu Lithium-Phantasie.

Lithium Aktien finden sich in diversen „gesponserten“ Laufbändern, Börsenbriefen und sind sehr oft in Kanada gelistete riskante Wetten auf „den grossen Explorationserfolg“. In diese Reihe passt ein Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) nicht. Aber die zweifellos vorhandenen Chancen der

Exploration und Förderung von Lithium für die „lithium-hungrige“ Batteriefertigung scheint ein spannendes Kapitel zu sein und zu werden. Bis jetzt steht die Deutsche Rohstoff AG für Öl-und Gas-Förderung in den USA, ein Investment in Wolfram-Förderung und eine überaus erfolgreiche Spekulation mit Ölaktien in der Kursschwäche während der pandemiebedingten teilweise negativen Ölpreise. Und mit prall gefüllten Kassen aufgrund der aktuellen Ölpreisentwicklung und des günstigen Aufbaus/Aufkaufs neuer Fördergebiete in der pandemiebedingten Krise waget sich die Deutsche Rohstoff nun in eine neue „Domäne“: Beteiligung an einem Explorerprojekt Lithium in Westaustralien gehört seit Ende März auch zur Deutsche Rohstoff. Hatte noch keinen Einfluss auf die exzellenten Halbjahresergebnisse, könnte aber für die Zukunft spannend werden.

Deutsche Rohstoff reitet die Ölwelle – 2021 rekordmässig und 2022 noch besser – Aktie mit Charme

Der Deutsche Rohstoff Konzern hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 73,3 Mio EUR (Vorjahr: 38,7 Mio), ein EBITDA in Höhe von 65,9 Mio EUR (Vorjahr: 23,9 Mio) sowie ein Konzernergebnis in Höhe von 26,1 Mio EUR (Vorjahr: Konzernverlust – 16,1 Mio) erzielt. Und 2022 sieht noch besser aus – zumindest bei der Erdölförderung:

Der Deutsche Rohstoff-Konzern hat im ersten Halbjahr nach den endgültigen, ungeprüften Halbjahreszahlen einen Umsatz in Höhe von 72,2 Mio EUR (Vorjahr 38,8 Mio), ein EBITDA von 64,0 Mio EUR (Vorjahr 39,9 Mio EUR) und einen Konzernüberschuss von 32,5 Mio EUR (Vorjahr 17,5 Mio) erzielt. Und der Bestand an liquiden Mitteln ist zum 30. Juni 2022 auf rund 79,8 Mio EUR angestiegen. Dazu ist die Nettoverschuldung ist auf 54,5 Mio. EUR gesunken. Rosige Zeiten. Liegt am

… hohen Ölpreis und gestiegene Förderung.

Die vier Tochterunternehmen in den USA produzierten im ersten Halbjahr durchschnittlich 9.386 BOE pro Tag (Vorjahr 7.801 BOE pro Tag), was einer Gesamtproduktion von 1.689.532 BOE (Vorjahr 1.412.019 BOE) entspricht. 930.658 Barrel entfielen auf Erdöl (Vorjahr 660.682 Barrel), der Rest auf Erdgas und Kondensate. Alle Mengenangaben entsprechen dem Nettoanteil des Konzerns. Cub Creek plant im vierten Quartal mit einem Bohrprogramm in Wyoming zu beginnen, darüber hinaus wird die Produktionsaufnahme der Bohrungen im Oxy Joint Venture in Wyoming ein weiteres operatives Highlight darstellen.

Einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von 6,2 Mio EUR lieferte auch das Aktien- und Anleiheportfolio insbesondere im Rahmen des Verkaufs eines Teils der Aktien von Northern Oil & Gas. Weitere Erträge in Höhe von 2,2 Mio EUR sind durch die Entwicklung des EUR/USD Wechselkurses im ersten Halbjahr entstanden.

Starke Prognose steht bei der Deutsche Rohstoff

Bei einem durchschnittlichen Ölpreis von 92 USD pro Barrel von April bis Dezember 2022 geht die Gesellschaft im Rahmen dieser erhöhten Prognose von einem Umsatz von rund 140 bis 150 Mio EUR und einem EBITDA von 120 bis 130 Mio EUR aus. Liegt der Ölpreis in diesem Zeitraum im Durchschnitt bei rund 85 USD, wird ein Umsatz von 130 bis 140 Mio EUR und ein EBITDA von rund 110 bis 120 Mio EUR erwartet.

