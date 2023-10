Deutsche Rentenversicherung Bund: Herrmann und Jöris zu Vorsitzenden der Vertreterversammlung gewählt

Berlin (ots) -Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund ist heute in Berlin zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Deren Mitglieder wurden bei der Sozialwahl 2023 gewählt. Die Vertreterversammlung ist das Parlament und besteht aus jeweils 15 Vertretern der Versicherten und Arbeitgeber.Zum Vorsitzenden der Vertreterversammlung wurde Rüdiger Herrmann gewählt. Herrmann leitete in seinem Hauptamt den Vertrieb der DAK-Gesundheit in Baden-Württemberg. Er vertritt die Gruppe der Versicherten. Heribert Jöris wurde zum alternierenden Vorsitzenden gewählt. Er vertritt die Arbeitgeberseite. Jöris ist Geschäftsführer für Sozial- und Tarifpolitik beim Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB).Die Vertreterversammlung verabschiedet unter anderem den Haushalt der Deutschen Rentenversicherung Bund und ist damit für die Verwendung der Beitragsmittel verantwortlich. Der Haushalt ist mit 174 Milliarden Euro der zweitgrößte öffentliche Haushalt in Deutschland. Darüber hinaus kontrolliert die Vertreterversammlung, dass die von Versicherten und Arbeitgebern gezahlten Beitragsgelder ordnungsgemäß verwendet werden. Die Mitglieder der Vertreterversammlung üben ihre Ämter ehrenamtlich aus.Pressekontakt:Stefan BraatzTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell