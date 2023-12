Deutsche Real Estate Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Deutsche Real Estate AG wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 9,97 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,8 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -11,74 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,69 EUR, was die Aktie mit einem Abstand von +1,27 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine neutrale Stimmung in Bezug auf die Deutsche Real Estate. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den Diskussionen festgestellt, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" angesehen wird.

Auch der Sentiment und Buzz um die Aktie deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet.

Zusätzlich wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 33 und der RSI der letzten 25 Handelstage bei 46,67, was auf eine stabile und neutrale Bewertung hindeutet.

Insgesamt wird die Deutsche Real Estate AG aus verschiedenen Blickwinkeln als "Neutral" bewertet, was auf eine ausgeglichene und stabile Stimmung rund um die Aktie hinweist.

