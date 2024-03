Deutsche Real Estate Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100. Der Deutsche Real Estate-RSI liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 92,31, was zu einer schlechten Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein schlechtes Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Deutsche Real Estate derzeit eine schlechte Bewertung hat. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,19 EUR, während der Aktienkurs (8,4 EUR) um -8,6 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 8,42 EUR weist auf eine Abweichung von -0,24 Prozent hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Deutsche Real Estate zeigen in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, wird das Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt zeigt sich also ein neutrales Bild der Deutschen Real Estate, basierend auf dem RSI, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.