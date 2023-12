Deutsche Real Estate Aktie: Ist das noch wichtig?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit auch die Aktie von Deutsche Real Estate intensiv diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Deutsche Real Estate beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,88 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,35 EUR weicht somit um -15,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,6 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um -2,91 Prozent ab. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Deutsche Real Estate.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Deutsche Real Estate-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liefert mit einem Wert von 55,56 eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Deutsche Real Estate.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Deutsche Real Estate wurde langfristig eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.