Deutsche Post: Das wahre Kursziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Nach Ansicht von Experten wird die Aktie der Deutschen Post gegenwärtig unterbewertet. Infolgedessen liegt das tatsächliche Kursziel um +15,72% über dem aktuellen Kurs.

• Deutsche Post: Am 23.06.2023 mit -0,31%

• Das Kursziel von Deutsche Post liegt bei 49,98 EUR

• Guru-Rating von Deutsche Post bleibt das selbe mit 3,92

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie der Deutschen Post einen Rückgang um -0,31%. Damit ergibt sich für die vergangenen fünf Tage – d.h., eine vollständige Woche – ein Gesamtrückgang von -2,35%. In diesem Sinne sieht es momentan ziemlich pessimistisch aus am Markt.

Ob diese Entwicklung auch in den Bankhäusern erwartet wurde? Die Stimmung ist jedenfalls klar.

Zum jetzigen Zeitpunkt beträgt das prognostizierte mittelfristige Ziel für die Deutsche-Post-Aktie 49,98 EUR.

Die Bankanalysten sind im...