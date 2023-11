Deutsche Post verbessert Erfüllung der Filialnetzverpflichtung

Die Deutsche Post macht Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Filialnetz-Pflichten, trotz anhaltender Herausforderungen.

Die Deutsche Post hat im Laufe der letzten Monate ihre Bemühungen intensiviert, um vakante Filialstandorte wieder zu besetzen. Dies führte zu einem deutlichen Rückgang unbesetzter Pflichtstandorte von 174 auf 73 bis Mitte Oktober, wie die Bundesnetzagentur auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Trotzdem bleibt die Lage herausfordernd: Insgesamt verfügt der Logistiker über rund 12.900 Filialen in Deutschland. Eine staatliche Verordnung sieht vor, dass in jeder Gemeinde mit mehr als 2000 Einwohnern mindestens eine stationäre Verkaufsmöglichkeit vorhanden sein muss. Bei Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern darf die Distanz zu einer Filiale nicht weiter als zwei Kilometer betragen. In den meisten Fällen handelt es sich bei den Postfilialen um Einzelhändler wie Supermärkte oder Kioske, die auch einen Postschalter betreiben.

Allerdings stellt der Strukturwandel auf dem Land eine Herausforderung für die Deutsche Post dar. Wenn der letzte Geschäftspartner in einem Dorf schließt, steht der Konzern vor der Schwierigkeit, einen neuen Partner vor Ort zu finden.

Zurzeit arbeitet die Bundesregierung an einer Reform des veralteten Postgesetzes, die möglicherweise eine Änderung der Vorgaben zum Filialnetz mit sich bringen wird. In Zukunft könnten auch Poststationen, in denen Kunden rund um die Uhr Briefmarken kaufen, Briefe einwerfen sowie Pakete abholen und aufgeben können, ausreichend sein.

Ein Sprecher der Deutsche Post DHL äußerte sich erfreut über den deutlichen Rückgang der unbesetzten Filialstandorte. Als einen Grund hierfür nannte er den engen Dialog mit den Bürgermeistern in den betroffenen Kommunen. Trotzdem bleibe die Situation weiterhin anspruchsvoll, da die Post immer wieder mit Geschäftsaufgaben von Filialpartnern und Schwankungen bei den Vakanzen rechnen müsse.

Der Konzern werde mit Hochdruck daran arbeiten, an allen "Pflichtstandorten" präsent zu sein und den Kunden eine zuverlässige Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen zu bieten. Dazu gehöre auch der Ausbau von Poststationen, die bei den Kunden sehr beliebt seien. Die Deutsche Post ist zuversichtlich, ihre Verpflichtung zur Erfüllung der Filialnetz-Pflicht weiterhin erfolgreich zu erfüllen.

