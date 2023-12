Deutsche Post ist zurück!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Post beträgt das aktuelle KGV 10. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" haben im Durchschnitt ein KGV von 25. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Deutsche Post daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die Deutsche Post auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit gut abschneidet. Der GD200 des Wertes verläuft bei 42,18 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (44,7 EUR) um +5,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 41,32 EUR zeigt eine positive Abweichung von +8,18 Prozent. Insgesamt wird hierfür das Rating "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Deutsche Post in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,24 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche im Durchschnitt um 6,11 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +12,13 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Post. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 12,97 Prozent über dem Durchschnittswert von 5,27 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutsche Post liegt bei 84,35, was als überkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.