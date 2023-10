Deutsche Post erwartet Umsatzsprung von +83,62% in Q4: Quartalszahlen und Aktienprognosen

In knapp 138 Tagen wird die Deutsche Post, mit Sitz in Bonn, ihre Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Deutsche Post hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,51 Mrd. EUR und wird bald ihre neuen Quartalszahlen veröffentlichen. Analysten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 23,78 Mrd. EUR, nun wird ein Sprung um +83,62% auf 43,66 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +55,96% auf 2,06 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen ebenfalls optimistisch: Der Umsatz soll um +83,62% steigenfallen und der Gewinn um +55,96% auf 8,36 Mrd. EUR anwachsen. Damit bleibt der Gewinn weiterhin positiv und übertrifft den Vorjahreswert von 5,36 Mrd. EUR deutlich. Der Gewinn pro Aktie beläuft sich dann voraussichtlich auf 4,35 EUR im Jahresvergleich.

Der Kurs der Deutsche Post-Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen um -2,94% verändert – Aktionäre reagieren also in Teilen zurückhaltend auf die Schätzungen für das kommende Quartal.

Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 50,70 EUR liegen wird. Dies würde einen Gewinn von +31,96% basierend auf dem aktuellen Kurs bedeuten. Aktionäre, die derzeit einsteigen möchten, könnten laut Expertenmeinung innerhalb eines Jahres mit einem Gewinn von +31,96% rechnen.

Charttechnisch gesehen könnte es kurzfristig zu einem Widerstand bei Deutsche Post kommen. Genauere Details dazu werden jedoch nicht genannt.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen und die Aktie der Deutschen Post tatsächlich entwickeln werden – spannende Zeiten stehen bevor!

