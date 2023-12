Deutsche Post - Registeredes Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Deutsche Post hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 4, was eine negative Differenz von -2,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

In der technischen Analyse erhält die Deutsche Post-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 42,05 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 45,745 EUR, was einem Unterschied von +8,79 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 40,59 EUR um +12,7 Prozent über dem Durchschnitt, wodurch die Aktie auch kurzfristig ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde bei der Deutschen Post eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, wodurch das Signal insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Post aktuell bei 10,4, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.