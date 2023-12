Deutsche Post - Registeredes Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Deutsche Post wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 42,16 EUR, während der Aktienkurs bei 44,93 EUR liegt, was einer Abweichung von +6,57 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 41,2 EUR über dem aktuellen Aktienkurs, was einer Abweichung von +9,05 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Deutsche Post eine Rendite von 4,06 Prozent auf, was 2,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält die Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt und an einem Tag dominierte die negative Kommunikation. Die Anlegerunterhielten sich in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Deutsche Post, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Deutsche Post nur schwache Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Deutsche Post daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.