Deutsche Post - Registeredes Aktie: Es wird konkret!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Deutsche Post war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Deutsche Post daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Ein Indikator aus der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass die Deutsche Post-Aktie sowohl kurzfristig als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für das Unternehmen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Deutsche Post-Aktie um mehr als 15 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche zeigt sich eine deutlich bessere Performance. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Deutsche Post-Aktie ein weiteres "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Deutsche Post-Aktie deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Deutsche Post-Aktie also in verschiedenen Analysen ein positives Rating, was für Anleger eine gute Nachricht sein dürfte.