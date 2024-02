Deutsche Post - Registeredes Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Post-Aktie bei 42,45 EUR. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 42.995 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +1,28 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 44,44 EUR wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -3,25 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Deutsche Post-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Deutsche Post nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 12,85 liegt der Wert insgesamt 40 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik" (21,37). Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Deutsche Post festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spielen auch bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Nach Analyse der sozialen Plattformen und der Handelssignale wird die Aktie von Deutsche Post als "Gut" eingestuft, da die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Zudem ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Deutsche Post-Aktie gemäß der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse überwiegend neutrale bis positive Bewertungen erhält.