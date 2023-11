Deutsche Post Quartalsbilanz: Wachsender Umsatz und Gewinn erwartet trotz negativen Kurstrends

ARTICLE:

Nur noch 125 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz der Deutschen Post. Das Unternehmen mit Sitz in Bonn, Deutschland wird seine Zahlen für das 4. Quartal bekannt geben. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Deutsche Post Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 45,51 Mrd. EUR ist die Deutsche Post ein wichtiger Akteur auf dem Markt. Die Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 23,78 Mrd. EUR und nun wird eine Steigerung um +83,62 Prozent auf 43,66 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +55,96 Prozent auf 2,06 Mrd.EUR ansteigen.

Auf Jahresbasis sind die Analysten optimistisch gestimmt und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +83,62 Prozent sowie einen Gewinnanstieg von +55,96 Prozent auf insgesamt8 ,36 Mrd.EUR.Der Gewinn bleibt weiterhin positiv und soll im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigen.Auf Jahressicht rechnet man mit einem Anstieg von +55 ,96 Prozetntauf8 .36Mrd.EUR gegenüber den5 .36MrdEUR aus dem letzten Jahr.Pro Aktie ergibt dies einen Gewinn von4 .35EUR.

Bislang reagieren die Aktionäre jedoch verhalten auf die Schätzungen der Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -2,60 Prozent gefallen.

Analysten schätzen den zukünftigen Aktienkurs optimistisch ein. Auf Basis der aktuellen Daten erwarten sie, dass die Deutsche Post Aktie in 12 Monaten bei 50,70 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +37,23 Prozent entspricht. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, könnten laut Expertenschätzungen in einem Jahr einen Gewinn von +37 ,23Prozent erzielen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei der Deutschen Post. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Insgesamt bleibt abzuwarten wie sich das Unternehmen entwickeln wird und ob die Prognosen der Analysten eintreffen werden. Aktionäre sollten daher weiterhin den Kursverlauf und aktuelle News im Blick behalten.

