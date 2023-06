Deutsche Post: Potenzielles Kursziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie von Deutsche Post hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von -2,89% verzeichnet. Gestern allein betrug der Verlust -2,60%, was zu einer relativen Pessimismus am Finanzmarkt führt.

Das mittelfristige Kursziel für Deutsche Post beträgt laut Bankanalysten 49,98 EUR. Das würde Investoren ein Potential von +16,52% eröffnen. Von insgesamt 25 Analysten sind sich sieben sicher, dass es sich um einen starken Kauf handelt und zehn bezeichnen die Aktie als kaufenswert aber nicht euphorisch (Kauf). Sieben Experten empfehlen die Anlage zu halten und lediglich eins rät zum Verkauf.

Insgesamt sind demnach +68,00% der Analysten optimistisch gestimmt mit einem aktuellen Guru-Rating von 3,92.