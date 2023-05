Deutsche Post: Potenzial für eine Kurssteigerung von 18,14%

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie von Deutsche Post ist laut Bankanalysten momentan unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 49,47 €. Dies bedeutet ein Potenzial für Investoren in Höhe von +18,14%, wenn sich der Markt entsprechend entwickelt.

• Am 05.05.2023 stieg die Deutsche-Post-Aktie um +1,44%

• Das aktuelle Kursziel liegt bei €49,47

• Das Guru-Rating bleibt weiterhin auf dem Niveau “Guru-Rating ALT” mit 3,96

Am gestrigen Handelstag verbuchte das Unternehmen einen Anstieg um +1,44%. In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich insgesamt ein Plus von +0,53%.

Obwohl nicht alle Analysten mit dieser Entwicklung gerechnet hatten ist die Stimmung am Markt optimistisch.

Derzeit raten acht Analysten zum Kauf der Aktien; weitere neun rechnen nur mit einer moderaten Zunahme und bewerten sie als “Kauf”. Sieben Experten halten ihre Position...