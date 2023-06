Deutsche Post: Potenzial für Kursanstieg von +16,30% auf 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie von Deutsche Post hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Plus von +2,04% erzielt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 49,98 EUR hat. Dies würde Investoren ein Potenzial für einen Kursanstieg von +16,30% bieten.

Laut Datenlage meinen derzeit sieben Analysten, dass es sich um einen starken Kauf handelt; zehn weitere Experten bewerten das Unternehmen optimistisch als Kauf und sieben halten sich weitgehend neutral zu der Sache – nur einer rät zum Verkauf.

