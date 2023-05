Deutsche Post: Potenzial für Kursanstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie von Deutsche Post befindet sich derzeit in einer neutralen Position am Markt, nachdem sie gestern um +2,06% zulegte. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine Summe von -0,71%. Doch Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und sehen ein Kursziel bei 49,98 EUR.

• Am 26.05.2023 stieg die Aktie von Deutsche Post um +2,06%

• Das Kurspotenzial beträgt +18,60%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Sollte das eintreffen wäre das Potenzial für Anleger enorm: Bei einem aktuellen Kursniveau eröffnet dies einen möglichen Gewinn von bis zu +18,60%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Dennoch empfehlen insgesamt 17 Analysten die Aktie zum Kauf oder halten sie als “halten”. Lediglich einer rät dazu zu verkaufen. Diese positive Beurteilung wird durch das bewährte...