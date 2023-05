Deutsche Post: Kursziel von 49,98 EUR prognostiziert

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie des Logistikriesen Deutsche Post wurde von Analysten unter die Lupe genommen. Gemäß deren Meinung ist derzeit eine falsche Bewertung zu beobachten. Das wahre Kursziel liegt bei 49,98 EUR und bietet damit ein Potenzial von +21,37% zum aktuellen Preis.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +0,16% zu

• Das Guru-Rating für Deutsche Post bleibt mit 3,96 unverändert hoch

• Von insgesamt 25 Analysten empfehlen derzeit nur einer den Verkauf der Aktie

Am Vortag konnte die Aktie an Wert gewinnen und einen Zuwachs von +0,16% verzeichnen. Der daraus resultierende Wochenverlust beläuft sich auf -2,09%. Die Stimmung am Markt wirkt dementsprechend eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Deutsch Post liegt bei einem Wert von 49,98 EUR und wird somit als attraktives Investment bewertet – sollte es eintreffen. Allerdings...