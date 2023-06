Deutsche Post: Experten prognostizieren Kursanstieg auf 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie von Deutsche Post wird derzeit von Analysten als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel von 49,98 EUR würde eine Steigerung um +13,00% vom aktuellen Wert bedeuten.

• Am 19.06.2023 stieg die Aktie um +0,11%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

• Laut Bankanalysten ist die Aktie ein “starker Kauf” oder “Kauf”

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte eine positive Entwicklung verzeichnet werden – insgesamt ein Plus von +2,92%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch.

Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 49,98 EUR und somit deutlich über dem aktuellen Wert. Der Großteil der Analysten sieht in der Aktie noch immer großes Potenzial und empfiehlt einen Kauf oder starken Kauf.

Allerdings gibt es auch Stimmen mit einer neutraleren Haltung sowie einem Verkaufsrating. Insgesamt sind aber weiterhin...