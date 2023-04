Deutsche Post: Bankanalysten sehen Kursziel von 49,47 €

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Aktie der Deutschen Post wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,47 €.

• Am 20.04.2023 stieg die Deutsche-Post-Aktie um +0,33%.

• Das Kursrisiko für Investoren beträgt -11,65%, falls das mittelfristige Kursziel erreicht wird.

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei 68,00%.

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Deutsche-Post-Aktie eine positive Entwicklung hingelegt und ein Plus von insgesamt +2,01% verzeichnet. Die Stimmung am Markt ist demnach relativ optimistisch.

Während einige Experten die positiven Trends teilen und das Rating “Kauf” vergeben haben (9 Analysten), sind andere neutral eingestellt (7 Experten) oder empfehlen sogar einen Verkauf der Aktie (1 Analyst). Insgesamt halten jedoch immerhin 68% der befragten Bankanalysten an ihrer positiven...