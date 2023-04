Deutsche Post: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 49,47 €

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche-Post-Aktie wird derzeit von den Experten unterschätzt: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,47 €.

Das entspricht einer Abweichung von -11,89% vom aktuellen Preis.

• Am 18.04.2023 stieg die Aktie um +1,70%

• Guru-Rating steigt auf 68,00 nach vorherigen 0,00

Insgesamt konnte man in letzter Zeit eine positive Entwicklung beobachten:

In der vergangenen Woche verzeichnete das Unternehmen ein Plus von +2,86%, allein gestern waren es sogar +1,70%.

Es besteht jedoch Uneinigkeit unter den Analysten.

Während acht der Experten ein starkes Kaufsignal geben und neun weitere zum Kaufen raten (ohne Euphorie), empfehlen sieben lediglich die Position zu halten.

Einer bleibt skeptisch und rät zum Verkauf.

Das Gesamtbild sieht aber insgesamt positiv aus: Die optimistischen Analysten machen etwa zwei Drittel des gesamten...