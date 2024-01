Deutsche Post Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die Aktie der Deutschen Post wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,4 bewertet, was 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,38. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 42,25 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 44,39 EUR liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 42 EUR eine positive Entwicklung. Zusammen ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den Äußerungen der letzten Wochen zeigt. Dies trägt zur Einschätzung "Gut" der Aktie bei. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 1 positives Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Post zeigt einen Wert von 74,47, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und somit zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 37 eine neutrale Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie somit eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen eine positive fundamentalen Einschätzung und eine positive Anleger-Stimmung, während die technische Analyse und der RSI eher negativ ausfallen.