Deutsche Post Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten Wochen konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Deutsche Post festgestellt werden, sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch den Buzz in den sozialen Medien. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in der Stärke der Diskussion wider, da eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war. Insgesamt erhält Deutsche Post daher in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Post im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Luftfracht- und Logistikbranche mit einem aktuellen KGV von 10 unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Deutsche Post-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage positiv ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Industrie liegt die Rendite von Deutsche Post mit 18,24 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch innerhalb der "Luftfracht und Logistik"-Branche übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 14,42 Prozent die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten um ein Vielfaches. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.