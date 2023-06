Deutsche Post: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Am gestrigen Handelstag legte die Deutsche-Post-Aktie um +0,87% zu. In der vergangenen Woche verzeichnete sie jedoch insgesamt einen Rückgang von -1,05%. Die Stimmung am Markt ist aktuell eher pessimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 49,98 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +17,79% zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Von insgesamt 25 Analysten empfehlen derzeit 17 die Deutsche Post als Kauf oder starken Kauf (Anteil: +68%). Zehn bewerten sie als neutral und nur einer rät zum Verkauf der Aktien. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,92 unverändert.

Die Meinung der Analysten zur Deutschen Post ist somit überwiegend optimistisch und lässt sich durch das Guru-Rating unterstützen.