Deutsche Post: Aktie unterbewertet - Kurspotenzial von +17,77%

Die Deutsche Post konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,50% verzeichnen und schließt damit eine Handelswoche mit einem positiven Trend ab. Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie hat mittelfristig betrachtet ein Kursziel von 49,98 EUR und eröffnet Investoren somit ein Potenzial in Höhe von +17,77%.

Aktuell empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie und 9 weitere sehen die Deutsche Post als einen starken Kauf an. Von insgesamt 25 bewertenden Experten haben sich lediglich sieben neutral positioniert.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96.