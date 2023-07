Deutsche Post Aktie steigt um +6,26% - Positive Prognose trotz erwartetem Umsatzrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Die Deutsche Post Aktie hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt und verzeichnete einen Anstieg von +6,26% in den letzten 30 Tagen. Analysten sind optimistisch und prognostizieren, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 50,60 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +12,05% entspricht.

Die Quartalsbilanz für das 3. Quartal wird in nur noch 106 Tagen veröffentlicht. Experten erwarten jedoch einen leichten Rückgang des Umsatzes um -11,00% auf 21,38 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll um -26,70% auf 900,12 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht rechnen Analysten mit einem Umsatzrückgang von -7,90% und einem Gewinnrückgang von -24,00%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich auf 4,35 EUR fallen.

Trotz dieser Prognosen bleibt der Gewinn weiterhin positiv und die Deutsche Post bleibt ein solides...