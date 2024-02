Deutsche Post Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral. Der RSI der Deutsche Post liegt bei 70,55, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 52,46 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Aktie der Deutschen Post als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 13,55 liegt insgesamt 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Luftfracht und Logistik", der bei 25,66 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Deutsche Post von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat zudem genau berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 3 "Gut"- und 1 "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Post-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 42,45 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 44,34 EUR liegt somit auf ähnlichem Niveau. Die Aktie wird auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs von 44,46 EUR ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Deutsche Post-Aktie somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der einfachen Charttechnik.