Deutsche Post Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Deutsche Post hat kürzlich ihre Dividendenrendite bekanntgegeben, die sich auf 4,15 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau beläuft. Dies liegt 1,41 Prozent über dem Durchschnitt von 2,74 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Post eine positive Bewertung von "Gut" von unseren Analysten.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV der Deutschen Post 13. Im Vergleich dazu haben Unternehmen aus der Branche "Luftfracht und Logistik" im Durchschnitt ein KGV von 25. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Deutsche Post daher als unterbewertet angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Deutsche Post-Aktie beträgt 36, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auf 25-Tage-Basis ist die Deutsche Post ebenfalls weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50,33), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Deutsche Post damit ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für die Deutsche Post haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung von "Gut" führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.