Deutsche Post Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Deutsche Post schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 4,06 % aus, was 2,39 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,46 % ist. Dies bedeutet, dass der Ertrag niedriger ist und das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit abgenommen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie als "Gut" bewertet, da er mit +7,28 Prozent Entfernung vom GD200 (42,13 EUR) ein positives Signal aufweist. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 41,08 EUR ein "Gut"-Signal an, da der Abstand +10,02 Prozent beträgt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,24 Prozent erzielt und liegt damit 14,05 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie". In der Branche "Luftfracht und Logistik" liegt die Rendite sogar 12,78 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.