Deutsche Post Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Deutsche Post weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,15 Prozent auf, was 1,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite von 5 Prozent in der Branche "Luftfracht und Logistik" wird die Aktie daher als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungsänderung und Diskussionsintensität in Bezug auf die Deutsche Post ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Diskussionsintensität zeigt sich jedoch ein neutrales Bild, da die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen diskutieren. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber der Deutschen Post eingestellt waren. Jedoch haben die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zu einer überwiegend negativen Stimmung geführt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme zeigen hingegen mehrheitlich Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse der Aktie ergibt, dass sie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 74,23 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, zeigt sich ein RSI-Wert von 53, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.